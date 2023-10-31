Kabine toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.
Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Merkez Bankası'nın faiz kararının yanı sıra enflasyonla mücadele ile marketlere indirim çağrısının sonuçları değerlendirilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Bağkur prim gün sayısının düşürülmesiyle ilgili olan düzenleme konusunda kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.
Toplantıda İsrail'in Gazze'ye saldırıları ele alınacak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bölgedeki durumla ilgili sunum yapması bekleniyor.