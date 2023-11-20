Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Basına kapalı toplantı, saat 15.20'de başladı. Toplantı 18.20 sularınada bitti.

Toplantıda, asgari ücretle ilgili pazarlık süreci ile enflasyonla mücadelede son durumun görüşülmesi bekleniyor.

Toplantının ana gündem maddelerinden biri de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi ve rehinelerin durumunun yanı sıra İsrail'e dönük baskının artırılabilmesi için yapılabilecekler de toplantıdaki konular arasında yer alacak.

Toplantıda, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki kriz ile Avrupa'dan Eurofighter Typhoon uçağı alımı konusunun da değerlendirilmesi bekleniyor.