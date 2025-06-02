Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük arzum Putin, Zelenski ve Trump'ı bir araya getirmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, “Bugün bir kez daha yüzde 52,58 oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı görevini bizlere layık gören tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Türkiye'nin son yıllarda çok önemli eşiklerden geçtiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin derin bir uçurumun kenarından döndüğü bugün daha iyi anlaşılıyor. Sadece son bir haftada yaşananlar bile bu gerçeği görmek için yeterlidir. İki yıl öncesine kadar birbirini övgülere boğanların, bugün manşetlerde karşı karşıya geldiğine şahit oluyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak iki yıldır tam bir uyum içinde çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, kalan üç yıllık süreçte hedeflerinin kalkınma, refah artışı ve milli birlik olduğunu belirtti. Erdoğan, “Gayemiz, milletimizin kardeşliğine vurulmuş paslı zincirleri kırmak ve ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaktır” ifadelerini kullandı.

"Suriye’ye yönelik yatırımların önünü açacak yeni bir dönemi başlattık"

Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen 4. Tarım Şurası’na değinerek, şurada önemli kararların alındığını belirtti. Erdoğan ayrıca, Türkiye, Amerika, Suudi Arabistan ve Suriye’nin katılımıyla yapılan toplantının komşu Suriye’ye yönelik yatırımların önünü açacak yeni bir dönemi başlattığını ifade etti. Cumhurbaşkanı, bu sürecin Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılması açısından da kritik bir adım olduğunu vurguladı.

“Terörsüz Türkiye sürecimiz bunun hem mihenk taşı hem de miğferi olacaktır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin terör sorunu başta olmak üzere tüm meselelerini çözebilecek güce sahip olduğunu vurguladı. “Terörsüz Türkiye sürecimiz bunun hem mihenk taşı hem de miğferi olacaktır” diyen Erdoğan, hedeflerinin ülkeyi kalkındırmak ve milletin ezeli ve ebedi kardeşliğine vurulan paslı zincirleri tek tek söküp atmak olduğunu belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen son esir değişimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen son esir değişimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Çok muhteşem bir buluşma oldu. Bu defa esir değişimleri 1000’in üzerine çıktı. Bunun dışında her iki tarafta da bazı hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinin karşılıklı olarak iadesi gerçekleşti" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye’nin bu süreçte oynadığı kolaylaştırıcı rolün önemine de dikkat çekti.

"21 Mart tarihinin artık Türk Devletleri Teşkilatı tarafından "Nevruz Anma Günü" olarak kutlanacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gençlerle birlikte Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirdikleri samimi bir sohbetle kutladıklarını belirtti. Bayram programının ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın daveti üzerine Budapeşte’ye gittiklerini ifade eden Erdoğan, burada Türk dünyası açısından önemli kararlar alındığını söyledi. Bu kapsamda, 21 Mart tarihinin artık Türk Devletleri Teşkilatı tarafından "Nevruz Anma Günü" olarak kutlanacağı karara bağlandı.

"Aileyi merkeze alan politikalar hayata geçecek"

2025 yılının Türkiye’de "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl boyunca bu temaya uygun program, proje ve etkinlikler düzenleneceğini vurguladı. Uluslararası Aile Forumu’nda birçok değerli isimle bir araya geldiklerini kaydeden Erdoğan, önümüzdeki 10 yıl boyunca aileyi merkeze alan politikaların hayata geçirileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin azalan nüfus artış hızını yeniden istenilen seviyeye çıkarmak için somut adımlar atılacağını ifade ederken, küresel ölçekte dayatılan ve zorbalığa dönüşen “cinsiyetsizleştirme politikalarına” karşı mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi.

"Suriye’ye düzenli hava yolu seferleri başlayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda gündemdeki önemli gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik açıklamalarının ardından Avrupa ülkelerinin de yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bayram öncesi alınan güvenlik ve trafik önlemlerinin yanı sıra bu konunun da Kabine’de görüşüldüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı, “Enerji alanında da çok yakında müjdeli haberler vereceğiz. Suriye’ye düzenli hava yolu seferleri başlayacak. Suriye istikrara ve huzura kavuştukça, inanıyorum ki tüm komşu ülkeler ve bölge bundan kazançlı çıkacaktır” ifadelerini kullandı. Erdoğan, ayrıca Suriye yönetiminin ülke bütünlüğü için attığı adımları takdir ettiğini belirterek, “Her türlü engellemeye rağmen ülkesinin birliği için çalışan Suriye hükümetini canıgönülden tebrik ediyorum” dedi.

Erdoğan, 25 Mayıs’ta Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve beraberindeki heyetin Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin önemine de dikkat çekti. Pakistan’ın Hindistan ile yaşadığı gerilimde sergilediği sağduyulu tutumun olası bir felaketi önlediğini vurguladı.

“Demokrasimizi koruma kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk"

Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 65. yıldönümünü de anarak, “Demokrasimizi koruma kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk. Millete, memlekete ve demokrasiye hizmet eden, bu uğurda canlarını veren şehit Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle anıyoruz” dedi. Erdoğan, 15 Temmuz’da halkın verdiği mücadeleyle darbe defterinin kapandığını hatırlatarak, demokrasiye sahip çıkma vurgusunu yineledi.

Osmangazi yüzer petrol platformunu Karadeniz'e uğurladıklarını belirten Erdoğan "Şimdi orada 20 sene inşallah sondaj çalışmalarını yapacak. Ardından Beykoz, Arnavutköy, Sultangazi Cebeci Millet Bahçelerinin açılışını gerçekleştirdik. 4 yeni millet bahçemizin İstanbulumuza tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Deprem alanlarında toplanma alanına dönüşen millet bahçelerimizin 20'sinin yapımı halen devam ediyor. 'Benim kudretimin ulaştığı yerlere onların hayalleri bile ulaşamaz' diyen Sultan Fatih'in izinden gitmeyi sürdüreceğiz. Kabine toplantımızın öncesinde orman filomuza katılan yeni hava araçlarımızı bugün görev yerlerine uğurladık." ifadelerini kullandı.

"Türkiye sözü, duruşu, tavrı çok yakından takip edilen bir devlettir"

Türkiye barış diplomasisinin ana merkezlerinden biri haline dönüştüğünü vurgulayan Erdoğan "Gayretlerimiz neticesinde Rusya ve Ukrayna heyetleri ülkemizde bir araya geldiler. Dünkü hadiseye rağmen toplantının gerçekleşmesi başlı başına önemli bir başarıdır. Türkiye'nin tavrı savaşın ilk gününden bellidir. Biz bölgemizde savaş, zulüm, çatışma görmek asla istemiyoruz. Her iki tarafın da kabul edeceği sürdürebilir barışın tesisi için çaba içindeyiz. Türkiye hakkaniyetli tutumuyla herkesin güvenini kazanmış bir ülkedir. Türkiye sözü, duruşu, tavrı çok yakından takip edilen bir devlettir." dedi.

"Ülkemize yönelik vassal benzetmesi son derece çirkin hakaretamiz yaklaşımdır"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan "CHP eski genel başkanının ülkemize yönelik vassal benzetmesi son derece çirkin hakaretamiz yaklaşımdır. Türkiye kimsenin vassalı da, aktörü değildir. Türkiye vassallığa doğru değil her alanda tam bağımsızlığa doğru hızla yol almaktadır. 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde Batı başkentlerinde kapı kapı dolaşan, hatta ekonomist ithal etmekle övünen kendisinden başka birisi değildir. Gördüğümüz kadarıyla köşe yazarlığı da tıpkı siyasetçiliği gibi pek parlak ilerlemiyor. Bol bol vakti varken kimsenin itibar etmediği marjinal tezlere kalemşörlük yapmak yerine kendisini biraz geliştirmesini tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

Ekonomiye ilişkin ise Erdoğan "Türkiye'nin önünde Allah'ın izniyle tarihi fırsat penceresi açılmıştır. Olumsuz düşünmek, karamsarlığa kapılmak için hiçbir sebep yoktur. Türkiye emin ve ehil kadroların riyasetinde güvendedir. 2025 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarından sonra bugün de ihracat tarafından son derece umut verici haberler aldım. 2025 yılı Mayıs ayında ihracatımız artış kaydetti ve 24,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihimizin Mayıs ayı ihracat rekorunu kırdık. İhracatımız 3,5 oranında arttı. Mal ihracatında son 1 yılda tüm olumsuzluklara rağmen yüzde 1,9 oranında yani 5 milyar dolar net artış sağladık. Hizmetler ihracatımız ise Mayıs ayında 116,4 milyar dolara yükseleceğini tahmin ediyoruz. Dönemsel sıkıntılarımızı beraberce aşacağız. Engellerin üstesinden beraberce geleceğiz. Mevla yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Cuma günü müşerref olacağımız mubarek Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan "Emeklilerimizin 4 bin lira olan bayram ikramiyelerini 31 Mayıs Cuma gününden itibaren ödemeye başladık. 4 Haziran'a kadar emeklilerimize toplam 57,4 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz. Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerini de yarın yapıyoruz. 1 milyon 350 bin kardeşimize toplam 6 milyar 300 milyon lira ödeyeceğiz. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum, kalın sağlıcakla." diyerek sözlerini sonlandırdı.