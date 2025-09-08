Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan: Nükleer enerjiyi portföyümüze mutlaka dahil etmek gerekir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin enerji politikalarına, deprem konutlarıyla ilgili gelişmelere ve ekonomiye ilişkin hedeflere değindi. Erdoğan, nükleer enerjinin Türkiye için stratejik bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Nükleer enerji dışa bağımlılığı azaltacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada 2025 itibarıyla 31 ülkede toplam 416 nükleer reaktörün faaliyette olduğunu, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 15 ülkede ise 62 reaktörün inşa halinde bulunduğunu söyledi. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve 2053 hedeflerine ulaşmak adına nükleer enerjinin Türkiye’nin üretim portföyüne dahil edilmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin devreye girmesiyle bu alanda önemli bir eşik aşılacağını ifade etti.

Karbon emisyonu ve ekonomik katkı ön planda

Açıklamasında, nükleer enerjiyle yılda 35 milyon ton karbon emisyonunun önleneceğini belirten Erdoğan, bu alandaki yatırımların yurt içi gayri safi hasılaya 50 milyar dolar katkı sağlayacağını söyledi. Nükleer santrale karşı çıkan yaklaşımları eleştiren Erdoğan, bu tutumun ya cehalet ya da art niyet kaynaklı olduğunu dile getirdi.

Deprem konutlarında hedef yıl sonuna kadar 453 bin birim

Deprem konutlarıyla ilgili sürece de değinen Erdoğan, 6 Eylül Cumartesi günü Malatya’da 300 bininci konutun anahtar teslimini gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Ocak ayında 201 bin, Haziran ayında ise 250 bin konutun tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı, 13 ilde 304 bin 836 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini ifade etti. Erdoğan, yıl sonuna kadar 453 bin bağımsız bölümün teslim edilmesinin hedeflendiğini ve bu doğrultuda çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Orta vadeli programda büyüme ve istihdam öne çıkıyor

Ülkenin üç yıllık ekonomik yol haritasının belirlendiğini aktaran Erdoğan, Orta Vadeli Program’ın sadece rakamlarla sınırlı bir belge değil, halkın refahını artırmayı amaçlayan bir vizyon olduğunu kaydetti. Erdoğan, 2028 yılı sonunda Türkiye ekonomisinin 1,9 trilyon dolara ulaşmasının hedeflendiğini, kişi başı gelirin ise ilk kez 21 bin doları bulacağını söyledi.

Turizm gelirinde hedef 75 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç yıllık dönem sonunda 2,5 milyon yeni istihdam yaratılmasının planlandığını ve işsizlik oranının yüzde 8’in altına çekilmesinin amaçlandığını açıkladı. Cari açıkta kalıcı iyileşmenin sürdürüleceğini belirten Erdoğan, mal ihracatının 300 milyar doları aşmasının hedeflendiğini ve hizmet ihracatının en önemli kalemi olan turizm gelirlerinde ise 75 milyar dolar seviyesinin öngörüldüğünü ifade etti.