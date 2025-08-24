Kabine toplantısı yarın Ahlat'ta yapılacak: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü nedeniyle yarın Bitlis'in Ahlat ilçesinde olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de yarın Ahlat'ta yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda vatandaşlarla buluşacak.

Kabinenin gündeminde hangi konular var?

Kabinenin gündeminde terörsüz Türkiye süreci, Gazze'de yaşanan insani kriz ve İsrail'in operasyonlarını genişletme kararı ile Suriye'de istikrarın sağlanması olacak.

Ukrayna Rusya savaşında gelinen durum da ele alınacak konular arasında yer alıyor.

Geçen yıl da Ahlat'ta toplanmıştı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçen yıl da aynı dönemde Ahlat'ta toplanmıştı.

Bu toplantı, kabinenin 21 yıl sonra Ankara dışındaki ilk toplantısı olmuştu.

AK Parti hükümetleri döneminde bakanlar kurulu, Sivas Kongresi'nin 84'üncü yıldönümü nedeniyle 2003 yılında Sivas'ta toplanmış ve özel gündem olarak da Sivas'ın sorunları ve ihtiyaçları ele alınmıştı.

"Anadolu'yu vatan haline getirenleri yad ediyoruz"

Erdoğan'ın programı ile ilgili olarak bir açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, 'Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız.' Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz" dedi.