  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kabine toplantısı yarın Ahlat'ta yapılacak: Gündemde hangi konular var?
Takip Et

Kabine toplantısı yarın Ahlat'ta yapılacak: Gündemde hangi konular var?

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü nedeniyle yarın Bitlis'te törenler yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ahlat'ta toplanacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kabine toplantısı yarın Ahlat'ta yapılacak: Gündemde hangi konular var?
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü nedeniyle yarın Bitlis'in Ahlat ilçesinde olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de yarın Ahlat'ta yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda vatandaşlarla buluşacak.

Kabinenin gündeminde hangi konular var?

Kabinenin gündeminde terörsüz Türkiye süreci, Gazze'de yaşanan insani kriz ve İsrail'in operasyonlarını genişletme kararı ile Suriye'de istikrarın sağlanması olacak.

Ukrayna Rusya savaşında gelinen durum da ele alınacak konular arasında yer alıyor.

Geçen yıl da Ahlat'ta toplanmıştı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçen yıl da aynı dönemde Ahlat'ta toplanmıştı.

Bu toplantı, kabinenin 21 yıl sonra Ankara dışındaki ilk toplantısı olmuştu.

AK Parti hükümetleri döneminde bakanlar kurulu, Sivas Kongresi'nin 84'üncü yıldönümü nedeniyle 2003 yılında Sivas'ta toplanmış ve özel gündem olarak da Sivas'ın sorunları ve ihtiyaçları ele alınmıştı.

"Anadolu'yu vatan haline getirenleri yad ediyoruz"

Erdoğan'ın programı ile ilgili olarak bir açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, 'Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız.' Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz" dedi.

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta kredi kartı kampanyaları belli oldu: İşte güncel liste...Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta kredi kartı kampanyaları belli oldu: İşte güncel liste...Ekonomi
En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel oranlar...En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel oranlar...Ekonomi
Memur zammında gözler hakem heyetinde: İkinci toplantı sona erdiMemur zammında gözler hakem heyetinde: İkinci toplantı sona erdiEkonomi
Bakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyorBakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyorGündem

 

Gündem
Ailesi duyurdu: Kanserle mücadele eden sanatçı Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
Kanserle mücadele eden sanatçı Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
İstanbul'da korkutan orman yangını! Yangın kısa sürede söndürüldü
İstanbul'da korkutan orman yangını! Yangın kısa sürede söndürüldü
İmamoğlu'ndan Filistin mesajı: İktidar bu süreçte siyasi kaygıların önüne geçemedi
İmamoğlu'ndan Filistin mesajı: İktidar bu süreçte siyasi kaygıların önüne geçemedi
İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum
İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum
AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı yine sallandı!
AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı yine sallandı!
Bakan Fidan, yarın İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılacak
Bakan Fidan, yarın İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılacak