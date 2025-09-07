Kabine toplantısı yarın yapılacak: Gündemde hangi konular var?

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın (8 Eylül 2025) Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

Toplantının ana gündem maddesi ise iktidarın "Terörsüz Türkiye" diye adlandırdığı yeni çözüm süreci olacak. TBMM çatısı altında kurulan ve 11 ve 12 Eylül'de 8 ve 9'uncu toplantılarını gerçekleştirecek olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugüne kadarki çalışmaları ele alınacak.

Dış politika da masada

Dış politika ve bölgede yaşanan gelişmeler de Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Suriye'deki YPG'nin henüz silah bırakmaması, bu ülkede zaman zaman yükselen tansiyon ve sahadaki son durum da değerlendirilecek.

İsrail'in Gazze'yi işgal planı da Kabine'nin gündeminde olacak. Gazze'ye insani yardımın kesintisiz oluşturulması, iki devletli çözüm için müzakere masasına oturulması ve kalıcı ateşkesin sağlanabilmesi için de atılabilecek adımlar masaya yatırılacak. Saldırıların son bulması için uluslararası alanda İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler de ele alınacak.

Ayrıca ekonomi başlığı da Kabine'nin yarınki toplantısının gündeminde yer alacak. Enflasyonla mücadelede atılan adımlar ve gelinen son durum enine boyuna değerlendirilecek.