  3. Kabine üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Kabine üyeleri ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 73 yaşına girdi.

Bakanlar ve parti sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla kutladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, paylaşımında Erdoğan'ı "Türkiye Yüzyılı'nın mimarı" olarak nitelendirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yolculuğu, adaletin, hakkın, inancın, cesaretin, ülkemize ve milletimize hizmet aşkının somut bir tezahürüdür. İnandığı değerler uğruna yürüyen, zorluklar karşısında asla geri adım atmayan Sayın Cumhurbaşkanımıza sağlıklı uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Aşkınan koşan yorulmaz" başlığıyla yayımladığı mesajında, "Ömrünü aziz milletimize adayan, cesareti ve davasına olan sarsılmaz inancıyla mazlumların umudu olan Cumhurbaşkanımıza sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Gün Olur Asra Bedel" başlığıyla yaptığı paylaşımda "Gençlerimizin hayallerine ve istikbaline her daim sahip çıktı" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise mesajında, "Milletin adamı Sayın Cumhurbaşkanımızın doğum günü kutlu olsun. Bütün ömrünü milletimize ve mazlumlara adadığına şahidiz. Allah milletimize ve insanlığa hizmet yolunda sağlık ve afiyetle nice yıllar nasip etsin" ifadesine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Zalimin hasmı, mazlumun dostu, çelikten iradenin adı. Cumhurbaşkanımızın doğum gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" mesajını paylaştı.

"Nice Yıllara Reis" klibi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ve özel video klibi paylaşarak kutlama mesajlarını iletti.

Bakan Göktaş, "İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin" ifadesini kullandı.

Bakan Kacır mesajında, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var" değerlendirmesinde bulunurken; Ticaret Bakanı Bolat ise "Milletimizin duasını, mazlumların umudunu ve Türkiye Yüzyılı'nın iradesini omuzlarında taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımıza bereketli uzun ömürler diliyorum" dedi.

