Kabine üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 73 yaşına girdi.

Bakanlar ve parti sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla kutladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, paylaşımında Erdoğan'ı "Türkiye Yüzyılı'nın mimarı" olarak nitelendirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yolculuğu, adaletin, hakkın, inancın, cesaretin, ülkemize ve milletimize hizmet aşkının somut bir tezahürüdür. İnandığı değerler uğruna yürüyen, zorluklar karşısında asla geri adım atmayan Sayın Cumhurbaşkanımıza sağlıklı uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yaşını kutluyor, milletimize hizmet yolunda nice yıllar temenni ediyorum.



Sayın Cumhurbaşkanımızın yolculuğu; adaletin, hakkın, inancın, cesaretin, ülkemize ve milletimize hizmet aşkının somut bir… pic.twitter.com/RUcjLvNxEo — Akın Gürlek (@abakingurlek) February 25, 2026

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Aşkınan koşan yorulmaz" başlığıyla yayımladığı mesajında, "Ömrünü aziz milletimize adayan, cesareti ve davasına olan sarsılmaz inancıyla mazlumların umudu olan Cumhurbaşkanımıza sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

“Aşkınan koşan yorulmaz.”



Eser siyasetiyle imkânsız denilen projeleri birer birer gerçeğe dönüştüren, ömrünü aziz milletimize adayan; cesareti ve davasına olan sarsılmaz inancıyla mazlumların umudu olan Türkiye Yüzyılı’nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’a sağlıklı,… pic.twitter.com/v6Vq3BQdAD — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) February 25, 2026

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Gün Olur Asra Bedel" başlığıyla yaptığı paylaşımda "Gençlerimizin hayallerine ve istikbaline her daim sahip çıktı" dedi.

Gün Olur Asra Bedel🇹🇷



Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye idealine vakfetti.



Gençlerimizin hayallerine ve istikbaline her daim sahip çıktı.



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın doğum gününü tebrik ediyor; hayırlı uzun ömürler diliyorum. pic.twitter.com/AFFYdzfAPC — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) February 25, 2026

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise mesajında, "Milletin adamı Sayın Cumhurbaşkanımızın doğum günü kutlu olsun. Bütün ömrünü milletimize ve mazlumlara adadığına şahidiz. Allah milletimize ve insanlığa hizmet yolunda sağlık ve afiyetle nice yıllar nasip etsin" ifadesine yer verdi.

Milletin adamı Sayın Cumhurbaşkanımızın doğum günü kutlu olsun.



Bütün ömrünü milletimize ve mazlumlara adadığına şahidiz ve her gün şahitlik etmeye devam ediyoruz.



Allah milletimize ve insanlığa hizmet yolunda sağlık ve afiyetle nice yıllar nasip etsin. — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 25, 2026

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Zalimin hasmı, mazlumun dostu, çelikten iradenin adı. Cumhurbaşkanımızın doğum gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" mesajını paylaştı.

Milletimize adanmış bir ömür, sarsılmaz irade ve güçlü liderlik…



Fikirleriyle ve vizyonuyla ülkemize çağ atlatan; zalimin hasmı, mazlumun dostu, çelikten iradenin adı. Türkiye sevdasını davası bilen, milletin gönlünde yer etmiş bir lider.



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın… pic.twitter.com/0dUJzXhxIi — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) February 26, 2026

"Nice Yıllara Reis" klibi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ve özel video klibi paylaşarak kutlama mesajlarını iletti.

Bakan Göktaş, "İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin" ifadesini kullandı.

Bakan Kacır mesajında, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var" değerlendirmesinde bulunurken; Ticaret Bakanı Bolat ise "Milletimizin duasını, mazlumların umudunu ve Türkiye Yüzyılı'nın iradesini omuzlarında taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımıza bereketli uzun ömürler diliyorum" dedi.