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Kabine yarın Beştepe'de toplanıyor: Masada hangi başlıklar olacak?

Kabine, Rusya-Ukrayna ateşkes süreci ve Terörsüz Türkiye gündemiyle yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplanacak.

Haber Merkezi
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Kabine yarın Beştepe'de toplanıyor: Masada hangi başlıklar olacak?
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Kabine Toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak. Toplantının ana gündem maddeleri arasında Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes çabaları ve Terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler yer alacak.

Rusya-Ukrayna barış müzakereleri

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında mekik diplomasisi yürütüyor. İki ülkenin heyetleri 16 Mayıs’ta Dolmabahçe’de buluştu. Kritik zirvenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önce Rusya ardından Ukrayna’yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Erdoğan, liderlerin İstanbul'da bir araya gelmesi için çağrıda bulundu. Kabine'de, bir kez daha İstanbul'da kurulacak barış masası ve atılacak adımlar ele alınacak.

Terörsüz Türkiye süreci ve PKK'nın fesih ve silah bırakma takvimi

Kabine'nin bir diğer önemli gündemi, Terörsüz Türkiye süreci olacak. Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma takvimi yakından takip ediliyor. Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen nokta, MİT raporları verileri Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.

CHP'lİ belediyelere yönelik soruşturmalar

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaların detaylarını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kabine üyeleriyle paylaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyalini verdiği, yerel yönetimlere ilişkin düzenlemenin ayrıntıları da Kabine'de ele alınacak.

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