Kabine yarın toplanıyor: Enflasyon, fahiş fiyatlar, EYT...
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı yarın yapılacak. Toplantıda enflasyon, fahiş fiyatlar, EYT, sözleşmeli personel ve terörle mücadele başlıklarının konuşulması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın yapılacak.
Toplantının ana gündem maddeleri arasında sözleşmeleri personele kadro ve emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenlemeler yer alacak.
Kasım ayının son toplantısında marketlerdeki fahiş fiyat artışları da masaya yatırılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyatlara ilişkin, "Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda masaya yatırırız ve bunların üzerine ayrıca gideriz" ifadelerini kullanmıştı.
Toplantıda enflasyonla mücadele kapsamında atılacak atımların konuşulması bekleniyor. Erdoğan, “Önce faizi tek haneye indirdik, enflasyon da inecek" açıklaması yapmıştı.
Terörle mücadele ve anayasa değişikliği
Toplantının önemli maddelerinden biri terörle mücadele olacak. Pençe Kılıç başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kara harekatını işaret etmişti. Toplantıda bölgedeki son durum ve harekata ilişkin yol haritası değerlendirilecek.
Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak değişiklik, toplantıda öne çıkan bir diğer başlık olacak.
28 Kasım Pazartesi günü yapılacak toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.