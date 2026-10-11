Kabine yarın toplanıyor: Gözler iki kritik başlıkta
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantıda fon soruşturması ve tasfiye sürecinin yanı sıra Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelişmelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de yapılacak Kabine Toplantısı'nda, fon soruşturması ve tasfiye sürecine ilişkin gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulu toplantılarından çıkan sonuçların ve yapılabilecek başka kanuni düzenlemelerin değerlendirilebileceği de belirtiliyor.
Terörsüz Türkiye Süreci ve savaşlar masaya yatırılacak
Kabine toplantısında terörsüz Türkiye süreci de ele alınacak. Yasal adımların atılması için alınacak Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesinde, terör örgütünün bulunduğu bölgelerden çekilmesi ve silah bırakmasına ilişkin istihbari raporlar değerlendirilecek.
Toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı, Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a dönük saldırılar ı gibi bölgesel güvenlik konuları da ele alınacak.