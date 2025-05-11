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Kabine yarın toplanıyor: Gündemde hangi başlıklar var?

Kabine yarın toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye hedefinde yol haritası olacak.

Haber Merkezi
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Kabine yarın toplanıyor: Gündemde hangi başlıklar var?
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Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yarın gerçekleştirilecek.

Kabine toplantısında, "Terörsüz Türkiye" hedefi en önemli başlıklardan birisi olacak. Terör örgütü PKK kongresini topladı. Silah bırakma kararının açıklanması bekleniyor. Kararın duyurulmasının ardından ilk aşama ise silahların nasıl teslim edileceğinin netleştirilmesi. 2. aşama ise Meclis'te yapılacak yasal düzenlemeler olacak. Toplantıda da gelişmeler değerlendirilecek, izlenecek yol haritası gözden geçirilecek.

Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkes

Savaşın eşiğine gelen Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes ilan edildi. Hindistan’dan gelen açıklamaya göre, o görüşme 12 Mayıs’ta yapılacak, masaya askeri yetkililer oturacak. Türkiye de gelişmeleri yakından takip ediyor. Kabine toplantısında bölgedeki son durum ele alınacak.

Suriye ve Gazze'deki gelişmeler

Suriye’deki son gelişmeler mercek altına alınacak. Gazze'deki ateşkes süreci Kabine toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak.

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