Kabine yarın toplanıyor: Masada hangi konular yer alacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle yarın Beştepe’de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantıda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları başta olmak üzere güvenlik başlıkları ele alınacak.

Toplantıda ayrıca ABD-İsrail ile İran arasındaki ateşkes sürecinin bölgeye ve ekonomiye yansımaları değerlendirilecek. “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında atılan adımlar ve gelinen son durum da kabinenin gündeminde yer alacak. Ayrıca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların ardından ilgili bakanlıkların yaptıkları çalışmalarla alınacak yeni önlemler değerlendirilecek.

Orta Doğu’daki ateşkes süreci ve enerji krizi masada

Kabine toplantısının gündem maddelerinden biri de bölgesel gelişmeler. ABD-İsrail ve İran arasındaki müzakere süreci Ankara yakından takip ediyor.

Ateşkeste son durum, müzakerelere verilebilecek olası katkılar ve yapılan diplomatik temaslar ışığındaki değerlendirmelerin masada olması bekleniyor. Toplantıda Hürmüz Boğazı krizi ve enerji fiyatlarıyla ekonomiye yansıması da ele alınacak.

Terörsüz türkiye süreci

Terörsüz Türkiye süreci de gündemdeki önemli başlıklardan olacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin sahadaki takibi, yasal düzenleme hazırlıkları üzerinde durulacak başlıklar arasında.