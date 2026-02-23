Kabine yoğun gündemle toplanacak: İşte öne çıkan başlıklar

Kabine, üç haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe bir araya gelecek.

Toplantıda, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama değerlendirilecek.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporu ve bundan sonraki hukuki adımlar kabinenin gündeminde olacak.

ABD-İran gerilimi

Ankara, ABD'nin olası İran saldırısını da yakından takip ediyor.

ABD'nin haftalardır Ortadoğu'ya yaptığı askeri yığınak ve İran'a saldırının yaratacağı riskler kabinede değerlendirilecek.

Öte yandan Türkiye'nin diplomasi kanallarını açık tutma çabası da ele alınacak.

Enflasyonla mücadelede atılacak adımlar

Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve ekonomik adımlar kabinenin önemli başlıkları arasında. Ocak ayı enflasyon rakamları değerlendirilecek ve fiyat istikranın sağlanması için atılabilecek olası adımlar tartışılacak.

Gazze Barış Kurulu çalışmaları

Gazze Barış Kurulu'nun çalışmaları da kabinede konuşulması beklenen başlıklar arasında. Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son duruma ilişkin kabine üyelerine bilgi verebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek toplantıya ilk kez katılacak.