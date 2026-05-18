  Kabine yoğun gündemle toplanacak: İşte öne çıkan başlıklar
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi ekonomi. Ortadoğu'daki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci de masada olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak kabine toplantısında, iç ve dış politikadaki önemli başlıklar masaya yatırılacak.

Toplantının ana gündem maddelerinden birinin ekonomi olması öngörülüyor.

Toplantıda, enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar, piyasalardaki son durum ve fiyat denetimleri değerlendirilecek.

Sosyal destek paketleri ve vatandaşın alım gücüne yönelik olası düzenlemelerin ele alınabileceği belirtiliyor.

Ortadoğu’daki gelişmeler

Dış politikada ise gözler Ortadoğu’daki gelişmelere çevrilmiş durumda.

Gazze, İsrail’in bölgedeki operasyonları ve İran eksenli gerilimlerin toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

ABD-İran Savaşı'nda kalıcı barış için atılabilecek adımlar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum da kabinenin gündeminde olacak.

Terörsüz Türkiye süreci

Kamuoyunun yakından takip ettiği bir diğer önemli başlık Terörsüz Türkiye süreci.

Terör örgütünün silah bırakma süreci ve hukuki adım beklentisi de kabinede değerlendirilmesi beklenen başlıklar arasında.

Kurban Bayramı için önlemler

Bayram haftasında yüz binlerce araç yollara çıkacak. Kabinede yollardaki bayram tedbirleri de ele alınacak.

