Kabine yoğun gündemle toplanacak: İşte öne çıkan başlıklar
Kabine toplantısı yaklaşık 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Hafta başında yapılacak toplantıda en önemli gündem başlıkları ekonomi ve ABD-İran savaşındaki son durum olacak.
Haziran'ın ilk haftası açıklanacak enflasyon verileri öncesinde son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.
Terörsüz Türkiye süreci
İç politikada takip edilen bir diğer başlık Terörsüz Türkiye süreci. Kabine'de sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi var. Silah bırakma sürecindeki son durumla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.
ABD-İran Savaşı
ABD-İran Savaşı'nın kalıcı barışa evrilip evrilmeyeceği Kabine'nin gündeminde olacak. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrasında sahadaki belirsizlik arttı.
Türkiye'nin diplomasi çabaları ve iki ülke arasındaki görüşme trafiği Kabine'de detaylandırılacak. Gerilimin ekonomiye yansımasıyla birlikte Ortadoğu'daki diğer gelişmeler de ele alınacak konular arasında.
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.