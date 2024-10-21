Kabir ziyaretine giden 3 kadın bankta otururken öldürüldü
Adana’da Buruk Mezarlığında kabir ziyaretine gelen 3 kadın öldürüldü. Olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mezarlığında meydana geldi. İddiaya göre mezarlığa kabir ziyaretine gelen 3 kadın silahlı saldırıya uğradı.
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Edinilen bilgiye göre olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mezarlığında meydana geldi. İddiaya göre mezarlığa kabir ziyaretine gelen 3 kadın silahlı saldırıya uğradı.
Bankta otururken saldırıya uğradılar
Bankta otururken saldırıya uğrayan kadınlar için çevredeki vatandaşlar olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Bu arada saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kadının da hayatını kaybettiğini belirledi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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