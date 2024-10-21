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Kabir ziyaretine giden 3 kadın bankta otururken öldürüldü

Adana’da Buruk Mezarlığında kabir ziyaretine gelen 3 kadın öldürüldü. Olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mezarlığında meydana geldi. İddiaya göre mezarlığa kabir ziyaretine gelen 3 kadın silahlı saldırıya uğradı.

Haber Merkezi
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Kabir ziyaretine giden 3 kadın bankta otururken öldürüldü
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Edinilen bilgiye göre olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mezarlığında meydana geldi. İddiaya göre mezarlığa kabir ziyaretine gelen 3 kadın silahlı saldırıya uğradı.

Bankta otururken saldırıya uğradılar

Bankta otururken saldırıya uğrayan kadınlar için çevredeki vatandaşlar olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Bu arada saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kadının da hayatını kaybettiğini belirledi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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