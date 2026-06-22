Ankara'nın Haymana ilçesinin CHP'li belediye başkanı Levent Koç partisinden istifa ettikten saatler sonra AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç'un rozetini 'AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması' sonrasında taktı.

Ankara'da CHP'li Kalecik, Gölbaşı, Haymana ve Nallıhan belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceği iddiaları konuşuluyordu.

Kaç CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye katıldı?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana biri büyükşehir, biri il, 13'ü ilçe, ikisi belde olmak üzere CHP'li 17 belediye başkanı AK Parti'ye geçti.

AK Parti'ye geçen büyükşehir belediye başkanı Özlem Çerçioğlu (Aydın). İl belediye başkanı ise Burcu Köksal (Afyonkarahisar). Çerçioğlu, 14 Ağustos 2025'te; Köksal ise 12 Mayıs 2026'da AK Parti'ye katıldı.

CHP'den seçilip, AK Parti'ye katılan belediye başkanları şunlar:

• Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

• Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal

• Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu

• Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan

• Haymana Belediye Baykanı Levent Koç

• Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz

• Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel

• Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım

• Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu

• Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan

• Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş

• Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca

• Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak

• Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut

• Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül

• Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul

• Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya

Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu da CHP'den istifa etti ancak şu ana kadar başka bir partiye katılmadı.