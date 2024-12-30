Kaç Suriyeli geri döndü? Bakan Yerlikaya: Okullar tatil olunca dönüş artacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı NTV yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, Suriye'de Esad rejiminin çökmesi ve mültecilerle ilgili "Suriye'de biz tarihin doğru tarafında durduk. Türkiye'de 4 milyon 156 bin yasal kalış hakkı olan yabancı var. 8 Aralık'tan sonra gönül, güvenli, onur ve düzenli olarak geri dönmeye başladılar. 21 günde 35 bin 114 Suriyeler vatanlarına dönüş yaptı. Günde bin 700'e yakın dönüş oluyor. 9 Aralık-29 Aralık tarihleri arasında günlük dönüş ortalaması bin 672. Toplamda 775 bin 117 Suriyeli gönüllü olarak döndü." dedi.

"Okullar tatil olunca dönüşler artacak"

"Şu anda dönüşler yoğunlukla Halep'e oluyor" diyen Yerlikaya "2 milyon 905 Suriyelinin yüzde 30'u yani 805 bini burada doğan çocuklar. Türkiye'de doğanlara vatandaşlık verilmedi. Türkiye'de doğanların Türk vatandaşlığı yok. Geçici koruma statüsü var. Bunlar kapıdan geçtiği an geçici koruması bitiyor. Şam'da bir göçmen ofisi açılacak. Şam'da kurumlara her türlü eğitim yardımını yapacağız. Yaza doğru, okullar tatil olunca dönüşler artacak." ifadelerini kullandı.