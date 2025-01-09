Kaç Suriyeli ülkesine döndü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya son 1 ayda ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı.

Kaç Suriyeli ülkesine döndü?

Bakan Yerlikaya 52 bin 622 Suriyelinin ülkelerine güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönüş yaptığını duyurdu.

"2 milyon 880 bin Suriyeli bulunuyor"

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Suriyeli kardeşlerimize sadece sınır kapılarımızı değil, gönül kapılarımızı da açtık. Çünkü bizim tarihimiz de kültürümüz de zorda kalanlara sırt çevirmeyi değil el uzatmayı gerektiriyor. Bugün itibarıyla 2 milyon 880 bin Suriyeli bulunuyor. Onurlu, güvenli bir şekilde geri dönüşleri devam ediyor. 2017'den bugüne dönenlerin sayısı 792 bin 625 olmuştur.

"41 bini aile, geriye kalanlar ise tek gitti"

8 Aralık'tan bugüne 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönüş yaptılar. Bu 52 bin 622 dönen Suriyeli kardeşimizin 41 bini aile, geriye kalanlar ise tek giden kişiler olduğunu ifade etmek istiyoruz."