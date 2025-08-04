  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kaçak akaryakıt toplama alanında patlama: 16 araçta hasar oluştu
Takip Et

Kaçak akaryakıt toplama alanında patlama: 16 araçta hasar oluştu

İzmir'in Torbalı ilçesinde kaçak akaryakıt toplama alanında kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu meydana gelen patlamada 16 araçta maddi hasar oluştu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kaçak akaryakıt toplama alanında patlama: 16 araçta hasar oluştu
Takip Et

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde kaçak akaryakıt toplama alanında meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, ihale yoluyla yetkilendirilen bir firma, kaçak akaryakıt bidonlarını toplama çalışması yürütüyordu. Bu çalışmalar sırasında "kaçak akaryakıt" yazılı bir bidondaki asidin, diğer kimyasallarla tepkimeye girmesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte alanda bulunan 16 araçta hasar oluştu.Olay sonrası bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede, patlamanın hidrojen siyanür gazının açığa çıkmasıyla meydana geldiği belirlendi. Şans eseri olayda can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmazken, bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Patlama sesi çevrede paniğe yol açarken, bazı vatandaşlar duman ve gaz nedeniyle bölgeden uzaklaştırıldı. Güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili detaylı inceleme sürüyor.

Yetkililer, halkın yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiğini vurguladı.

Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladıPiyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladıEkonomi
Bir sigara grubuna daha zam geldi: İşte güncel fiyatlarBir sigara grubuna daha zam geldi: İşte güncel fiyatlarEkonomi
Gayrimenkul Sertifikası dönemi bugün başlıyor: Nasıl satın alınacak?Gayrimenkul Sertifikası dönemi bugün başlıyor: Nasıl satın alınacak?Ekonomi
Kiralık ev fiyatları ne durumda? İşte İstanbul'da ilçe ilçe kiralık daire fiyatları...Kiralık ev fiyatları ne durumda? İşte İstanbul'da ilçe ilçe kiralık daire fiyatları...Ekonomi

 

Gündem
MHP Lideri Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Suyu bulandırmaya yer yok
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Suyu bulandırmaya yer yok
Kartalkaya otel yangını: Başmüfettiş Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verildi!
Kartalkaya otel yangını: Başmüfettiş Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verildi!
Kırklareli'de büyük yangın! Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı
Kırklareli'de büyük yangın! Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı
'Daltonlar' suç örgütünün yöneticisi öldürüldü
'Daltonlar' suç örgütünün yöneticisi öldürüldü
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon toplantısı öncesi siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi
Numan Kurtulmuş, siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi
Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu