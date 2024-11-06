Kaçak elektrik yine can aldı: Bir haftada 3 kişi kaçak trafoya müdahale etmek isterken canından oldu

Güneydoğu Anadolu’da 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanımı amacıyla şebekeye yetkisiz kişiler tarafından yapılan korsan müdahalelerin can kaybıyla sonuçlanabileceği konusunda uyardı. Şirket, son bir haftada hizmet bölgesinde yer alan Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2, Bozova ilçesinde ise 1 kişinin şebekeye müdahale ederken elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybettiğini açıkladı. Viranşehir’de 1000 volt elektrik akımının bulunduğu panoya müdahale etmek isteyen bir vatandaşın görüntüsü ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Siverek’te 2 gün arayla 2 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Esmerçayı Mahallesi’nde bilinmeyen bir sebeple elektrik direğine tırmanan K.Ç. (33) isimli şahıs, akıma kapılarak yüksekten düştü. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu olaydan 2 gün sonra yine Siverek ilçesinde kırsal Şekerli Mahallesi'nde tarlasındaki elektrik direğine çıkan S.K. (27) isimli çiftçi, özel trafosuna bağlı hatta müdahale etmek isterken akıma kapılarak düştü. Ağır yaralanan çiftçi, ilçedeki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elektrikçi kaçak bağlantı yapmak isterken canından oldu

Bozova ilçesine bağlı kırsal Kızlar Mahallesi’nde ise özel çalışan elektrikçi olduğu bildirilen C.A. isimli şahıs, bir arkadaşı ile dağıtım şirketine herhangi bir başvuru yapmaksızın kendi diktikleri ağaç direğe tırmanarak kaçak olarak çektiği iletken kabloları birbirine bağlamak istedi. Sabah erken saatlerde yaşanan olayda, şahsın çıktığı direk devrildi. Dengesini kaybedip yere yığılan şahsın üzerine ağaç direk düştü. C.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Arkadaşını kurtarmak isteyen diğer şahıs ise hafif yaralandı.