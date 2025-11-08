  1. Ekonomim
Nevşehir'de kaçak kazı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; kazı alanının eski bir medeniyete ait yeraltı şehri olduğu belirlendi. Olayda 2 şüpheli yakalandı.

Kaçak kazıda yeraltı şehri çıktı (Video)
Edinilen bilgiye göre ihbar üzerine Kaymaklı beldesi, Cami Kebir mahallesinde jandarma ekipleri tarafından 'Anadolu Mirası Operasyonları' çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda M.P. ve H.P.'nin izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.

İzinsiz Kazı yapılan alanda Nevşehir Alan Başkanlığı ve Nevşehir Müze Müdürlüğü ekipleri ile yapılan incelemede bölgenin eski bir medeniyete ait yeraltı şehri olabileceği değerlendirildi.

Kaçak kazıda yeraltı şehri çıktı (Video) - Resim : 1

Olayda; 1 adet keser, 2 adet kürek, 1 adet kazma ve 1 adet kova ele geçirildi. Olayın şüphelileri M.P. ve H.P. hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaçak kazıda yeraltı şehri çıktı (Video) - Resim : 2
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güveni için aralıksız çalışmalarına devam etmektedir" denildi.

Kaçak kazıda yeraltı şehri çıktı (Video) - Resim : 3

