Kaçak kazıda yeraltı şehri çıktı (Video)

Edinilen bilgiye göre ihbar üzerine Kaymaklı beldesi, Cami Kebir mahallesinde jandarma ekipleri tarafından 'Anadolu Mirası Operasyonları' çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda M.P. ve H.P.'nin izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.

İzinsiz Kazı yapılan alanda Nevşehir Alan Başkanlığı ve Nevşehir Müze Müdürlüğü ekipleri ile yapılan incelemede bölgenin eski bir medeniyete ait yeraltı şehri olabileceği değerlendirildi.

Olayda; 1 adet keser, 2 adet kürek, 1 adet kazma ve 1 adet kova ele geçirildi. Olayın şüphelileri M.P. ve H.P. hakkında soruşturma başlatıldı.



Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güveni için aralıksız çalışmalarına devam etmektedir" denildi.