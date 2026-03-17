  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kaçakçılık operasyonu: 1,2 milyon TL değerinde elektronik sigara ele geçirildi
Takip Et

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olduğu değerlendirilen kaçak elektronik sigara ve tütün mamulleri ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Arşiv
Takip Et

Şanlıurfa'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir otobüste arama yapıldı. Aramada, piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olduğu değerlendirilen 700 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ile 840 paket gümrük kaçağı ısıtılan tütün mamulü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

