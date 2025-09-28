  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kaçakçılık operasyonunda dinleme ve görüntü alma cihazları ele geçirildi
Takip Et

Kaçakçılık operasyonunda dinleme ve görüntü alma cihazları ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da internetten satışı yapılan dinleme ve görüntü alma cihazlarının ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda bir kişi yakalandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kaçakçılık operasyonunda dinleme ve görüntü alma cihazları ele geçirildi
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonuna ilişkin yeni bilgileri paylaştı.

Yerlikaya, internetten satışı yapılan dinleme ve görüntü alma cihazlarının ele geçirildiğini duyurdu.

Daha önce Sapanca'da yer alan bungalovda ele geçirilen gizli kameralara benzeyen ve özel hayatı ihlal eden 30 adet dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirilmiş muhtelif eşya, 23 adet görüntü ve ses alma cihazı, 6 adet gümrük kaçağı ve kullanımı izne tabi el telsizi, 5 adet GPS takip cihazı ve bir adet radar tespit cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken şüpelinin bu cihazları internetten üzerinden sattığı belirlendi.

Ayrıca, ürünlerin; içlerine yerleştirilen ses ve görüntü alma aparatlarının yurt dışından gümrük kaçağı olarak ülkemize getirildiği, özel hayatın gizliliğini ihlal ve yasa dışı kayıt amaçlı temin edilerek, kullanıma hazır hale getirildiği ve internet üzerinden satışa sunulduğu da tespit edildi.

Trump'tan dikkat çeken "Kovuldun" paylaşımı: Powell görevden mi alındı?Trump'tan dikkat çeken "Kovuldun" paylaşımı: Powell görevden mi alındı?Dünya
En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel oranlar...En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel oranlar...Ekonomi
Senetlere karekod uygulaması ile sahteciliğin önüne geçilecekSenetlere karekod uygulaması ile sahteciliğin önüne geçilecekEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 28 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 28 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Gündem
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy o bölgeyi uyarmıştı: Kütahya Simav'da deprem
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy o bölgeyi uyarmıştı: Kütahya Simav'da deprem
İstanbul'da da hissedildi: Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da da hissedildi: Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem
DEM Partili Beştaş: Eğer komisyon İmralı’ya gitmeyecekse Öcalan gelsin
DEM Partili Beştaş: Eğer komisyon İmralı’ya gitmeyecekse Öcalan gelsin
Niğde'de tüpten sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti
Niğde'de tüpten sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti
Güllü’nün ölümü sonrası inceleme raporunda çarpıcı detaylar: Odadaki parkeler kaygan, pencereler alçak
Güllü’nün ölümü sonrası inceleme raporunda çarpıcı detaylar: Zemin kaygan, pencereler alçak
AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem