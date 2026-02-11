  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kaçakçılık polisi, 11 kaçak lüks otomobile el koydu
Takip Et

Kaçakçılık polisi, 11 kaçak lüks otomobile el koydu

İstanbul polisi, turistik kolaylıklarla yurda getirildikten sonra düşük bedelle üçüncü kişilere usulsüzüz şekilde satışını yapan şebeke çökertildi. Operasyonlarda, aralarında Interpol polisince aranan çalıntı araçların da bulunduğu milyonlarca lira değerinde 11 lüks otomobil İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kaçakçılık polisi, 11 kaçak lüks otomobile el koydu
Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, turistik kolaylıklardan yararlanılarak yolcu beraberinde ülkeye getirilen, süresi içerisinde çıkışı yapılmadığı için kaçak duruma düşen, tescil işlemleri gerçekleştirilmeden bu araçları düşük bedellerle üçüncü kişilere satan bir şebeke tespit edildi.

Çalışmalar sonucu, aralarında İnterpol tarafından çalıntı kaydıyla arandığı tespit edilen araçlara ve şebekeye yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların sonunda kapsamlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlarda, milyonlarca değerinde çeşitli marka ve modelde 11 lüks araç ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar hakkında, kaçakçılık suçu kapsamında gerekli adli işlemler başlatılarak yürütülen yasal sürecin devam ettiği aktarıldı.
Öte yandan ele geçen kaçak otomobiller İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Caddesi Yerleşkesinde sergilendi.

Benzine zam gelecek: İşte 11 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam gelecek: İşte 11 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
TOKİ 46 ilde 460 gayrimenkul satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...TOKİ 46 ilde 460 gayrimenkul satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...Ekonomi
Bakanlık kaçak döviz bürolarını mercek altına aldı: 194 işletme hakkında işlem başlatıldıBakanlık kaçak döviz bürolarını mercek altına aldı: 194 işletme hakkında işlem başlatıldıEkonomi
Gözler Ankara’da: Erdoğan–Miçotakis görüşmesinde masada hangi başlıklar var?Gözler Ankara’da: Erdoğan–Miçotakis görüşmesinde masada hangi başlıklar var?Gündem

 