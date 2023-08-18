Kaçakçılık soruşturmalarında 32 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, son 2 ay içinde düzenlenen 1309 operasyonda, 32 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığınca (KOM) son 60 gün içinde tütün mamulleri kaçakçılığı için 1025, alkollü içki kaçakçılığına yönelik de 284 olmak üzere 1309 operasyon düzenlendi.

Tütün mamulleri kaçakçılığı yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 25, alkollü içki kaçakçılığı için yapılanlarda da 7 kişi olmak üzere 32 şüpheli tutuklandı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda, 585 bin 29 sigara paketi, 88 bin 212 elektronik sigara, 52 ton 37 kilogram tütün, 94 bin 76 puro, 34 bin 789 şişe içki, 97 bin 25 litre içki, 192 milyon 79 bin makaron ile 56 milyon 696 bin 807 içi doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Yerlikaya, açıklamasında, "Operasyonu gerçekleştiren emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Kaçakçılık ve organize suçlara geçit vermeyeceğiz. Mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, operasyona ilişkin görüntüler de yer aldı.