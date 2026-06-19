Kaçırılan İBB yöneticisi Karaal: Para istediler, öldürülmek üzereyken kurtarıldım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İBB davasının tutuksuz sanıklarından Karaal, 17 Haziran akşamı Maltepe'deki evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce zorla bir araca bindirilerek kaçırılmıştı. Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karaal'ı bugün sabah saatlerinde Tuzla'da eski bir fabrikada buldu.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre Karaal, sekiz kişilik bir grup tarafından para için kaçırıldı. Yaklaşık 36 saat boyunca alıkonulan Karaal'ın ağır şekilde darp edildiği öğrenildi.

Kurtarılmasının ardından Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaal'ın tedavisi ve sağlık kontrolleri sürüyor.

"Kafama sıkacaklardı"

Karaal yaşadıklarını eşi Ayşe Karaal'a anlattı. Buna göre Karaal, kaçırıldığı süre boyunca farklı noktalarda tutulduğunu ve şüphelilerin yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiğini söyledi.

Karaal'ın eşine şunları anlattığı öğrenildi:

"Kaçıranlar beni öldürecekken polisler son anda beni kurtardı. Beni bütün gece dolaştırdılar; eski fabrika binalarında, metruk yerlerde tuttular. Yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiler. Basında çıkan haberlerden sonra iyice köşeye sıkıştılar. Benden para istediler. Saatlerce darp edildim. Sonuç alamayacaklarını anlayınca kaçmadan önce benim kafama sıkacaklardı. O anda polis geldi ve beni kurtardı. Yoksa öldürülecektim."

Eşini arayıp para istemişler

Soruşturmaya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre şüpheliler, Karaal'ı alıkoydukları sırada eşi Ayşe Karaal ile de irtibat kurdu.

Şüphelilerin telefonla ulaştıkları Ayşe Karaal'dan para getirmesini istediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında fidye talebinin içeriği, şüphelilerin kimlikleri ve olası bağlantıları araştırılıyor.