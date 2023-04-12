Kadıköy açıklarında arızalanan yük gemisi kurtarıldı
Kadıköy açıklarında dümen arızası bulunan dökme yük gemisinin kurtarıldığı bildirildi.
AA
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe önlerinde dümen arızası yaşayan PHONEIX DAWN isimli 193 metre boyundaki dökme yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-6 römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.
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