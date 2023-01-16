Kadıköy Belediyesi'nden 'kaldırım' kararı

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, kaldırımlarda yaya geçişini engelleyen scooterlar, restoran/cafe işletmelerinin tahsis alanı dışında kalan masa ve sandalyeleri ile reklam panoları konusunda basın toplantısı düzenledi.

Yaya haklarının belediye için öncelik olduğunu belirten Odabaşı, yayaların kaldırımda yürüyebilmesi için bütün önlemleri alacaklarını söyledi. Kadıköy’de kaydedilmiş kaldırım işgali fotoğraf ve videoları da paylaşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim derdimiz Kadıköy'de herhangi bir ulaşım aracını veya herhangi bir şeyi yasaklamak değil. Bunları denetim altına almak. Zaten bizim bir şeyi yasaklama yetkimiz de yok. Scooterlar yeni bir ulaşım aracı olarak tüm dünyada kullanılmaya başladı. Türkiye'de de herhangi bir mevzuata tabi olmadan bu elektrikli pille çalışan araçlar kullanılmaya başlandı. Belli bir süre geçtikten sonra scooterlarla ilgili olarak bir mevzuat ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir çalışma sonucunda Elektrikli Scooter Yönetmeliği diye bir yönetmelik yayınladı. Bu yönetmeliğe göre de ilçe belediyelerinin bu scooterlara yönetmelikten kaynaklı müdahale etme şansları yok. Sayıyı biz belirlemiyoruz, kullanım şeklini biz belirlemiyoruz, nereye park edeceklerini biz belirlemiyoruz. Ama yaratmış olduğu bütün sorunlarla biz uğraşıyoruz.

"Tüm işgalleri sınırlama kararı aldık"

Bizim sorunumuz Kadıköy'deki kaldırımlardaki yayaların haklarını korumak. Şu an gündem scooter olduğu için scooter. Fakat bizim yayalarla ilgili olarak yayaların rahat yürümelerini sağlamak için öncelikli olarak kaldırımları genişletmemiz gerekiyordu. Göreve geldiğim yaklaşık 4 yıl içerisinde yaklaşık 50 kilometre kaldırım yaptık. Ve bu kaldırımların tümünde kaldırımları genişlettik. Genişletmekteki amacımız şu; 2 bebek arabası veya 2 engelli arabası yan yana geçebilsin. Öncelikli olarak vatandaşlarımızın rahat bir şekilde yolda yürümelerini sağlamak için bu altyapı çalışmalarını yaptık. Sonrasında kaldırımların üzerinde bulunan tüm işgalleri kuralları çerçevesinde sınırlama kararı aldık. Scooter bu kaldırım işgalindeki araçlardan sadece bir tanesi. Reklam raketleri (durak reklamları), reklam panoları var. Onlarla da ilgili çalışmamız başladı. Bunlara da müdahale edeceğiz.

Geçen sene nisan ayından haziran ayına kadar yoğun bir şekilde belli bölgelerde esnafın önündeki bu restoran, bar, pastane, kafeterya gibi mekânların önündeki masa sandalyeleri topladık. Şu an depolarımız ağzına kadar masa sandalye dolu. Yani sanmasınlar ki biz sadece kaldırım işgallerinde scooterları önceliklendirdik. Aynı şekilde masa sandalyeleri kuralının dışına çıkan, kendilerine tahsis edilen alanın dışına çıkan her yerde bunları da toplayacağız. Reklam raketleri, reklam panoları eğer yayanın kaldırımda gitmesini engelliyorsa bunları da alacağız. Motokuryeler kaldırımlardan gidiyorlar. Kurye firmaları kaldırımların üzerini işgal ederek bu motosikletleri oraya park ediyorlar. Bunlara da müdahale edeceğiz. Bizim derdimiz sadece scooterlar değil, yayanın Kadıköy'de rahat bir şekilde yürümesini sağlayacak bütün önlemleri almak.

Bizim bu elektrikli scooterları kiralayan şirketlerin kontrolsüzce, yönetmelikte belirtilen sayının kat be kat üstünde, ayrıca çok basit bir yazılımla engellemeleri mümkünken, engellememelerine isyanımız. Bunu yazılıma koyacakları küçük bir kodla bu ürünlerin park edilmesi noktalarını belirleyebilirler. Bizim 3 yıl önce bu scooterların nereye park edilecekleri yönünde meclis kararımız var. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bağdat Caddesi üzerinde bu araçların nereye park edileceğini belirledi ve onları uygun yerler yaptı. Şimdi bu firmalar, bunları oraya park ettirmeleri mümkünken etmemelerini anlamakta zorluk çekiyoruz.

"Ortak çalışmaya hazırız"

Bu disiplini kiminle beraber sağlayacaksak onunla da ortak çalışmaya hazırız. Emniyetse emniyet, valilikse valilik, bakanlıksa bakanlık. Kadıköy'ün coğrafi yapısından dolayı çok fazla scooter kullanılıyor. Düz bir alana kuruluyuz. Ondan dolayı insanların çok fazla kullandıkları bir ulaşım aracı oldu. Yayaların geçişini engelleyecek, bebek arabalarının, engelli araçlarının geçişine engellemesine de müsaade etmeyeceğiz.

Biz sayının da ne olduğunu net olarak bilmiyoruz. Çünkü bunlar bizimle paylaşılmıyor. Ama ben iddia ediyorum, İstanbul'daki bütün scooter sayısının 3’te 2’si Kadıköy'dedir.”

Odabaşı, Elektrikli Scooter Yönetmeliği'ne göre her 200 kişiye 1 scooter oranının aşılmaması gerektiğini belirterek, Kadıköy’ün nüfusuna göre 2 bin 425 scooter barındırması gerektiğini söyledi. (ANKA)