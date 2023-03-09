Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda seferler yapılamıyor

T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda seferler, enerji kesintisi nedeniyle yapılamıyor.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattımızda AYEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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