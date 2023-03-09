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Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda seferler yapılamıyor

Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'ndaki seferlerin enerji kesintisi nedeniyle yapılamadığı bildirildi.

Haber Merkezi
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T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda seferler, enerji kesintisi nedeniyle yapılamıyor.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattımızda AYEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

 

 