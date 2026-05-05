Kadıköy vapurunda kaybolan Azerbaycan uyruklu kadının cesedi bulundu

Kadıköy’den Beşiktaş’a gitmek üzere yolcu vapuruna binen Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova’nın (44), kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldı.

2 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, vapurun güverte bölümünde çantasıyla oturan Huseynova’nın bir süre sonra ortadan kaybolduğu fark edildi. Çantasının yerinde olduğu ancak kendisinin vapurda bulunmadığının anlaşılması üzerine durum görevlilere bildirildi.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, seferi yapan geminin “Kırçıloğlu 4” olduğu belirlendi. Vapurda bulunan çantadan yola çıkan ekipler, kadının kimliğini tespit etti.

Kadıköy iskelesindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Huseynova’nın saat 20.20’de turnikelerden geçerek vapura bindiğini belirledi.

Kameralar 20 gündür çalışmıyor

Varış noktası olan Beşiktaş iskelesindeki görüntülerde ise Huseynova’nın vapurdan indiğine dair herhangi bir kayda rastlanmadı. Ayrıca vapurdaki kameraların 14 Nisan'dan bu yana çalışmadığı bilgisine ulaşıldı.

İhbarın ardından denizde başlatılan arama çalışmalarına polis ekiplerinin yanı sıra Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik unsurları katıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Huseynova’nın cansız bedeni Haydarpaşa açıklarında bulundu.

Huseynova’nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan, Huseynova’nın Kadıköy’de vapura bindiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kadının diğer yolcularla birlikte vapura giriş yaptığı görüldü.