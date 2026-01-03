  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kadıköy'de 11 milyar TL'lik vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon
Takip Et

Kadıköy'de 11 milyar TL'lik vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde müşterilerden ve yatırımcılardan milyarlarca liralık vurgun yaptığı iddiasıyla gündeme gelen lüks otomobil galerisine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kadıköy'de 11 milyar TL'lik vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon
Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağdat Caddesi, Feneryolu mevkiinde bulunan S CLASS isimli lüks otomobil galerisine operasyon gerçekleştirdi.

Kadıköy'de 11 milyar TL'lik vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon - Resim : 1

Operasyon kapsamında galeri içerisinde bulunan otomobiller üzerinde inceleme yapıldı.

Kadıköy'de 11 milyar TL'lik vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon - Resim : 2

Yapılan çalışmalar sonucunda sahibi tespit edilen araçlar sahiplerine teslim edilirken, sahibi belirlenemeyen araçların ise yediemin otoparkına çekildiği öğrenildi.

Kadıköy'de 11 milyar TL'lik vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon - Resim : 3
Söz konusu galerinin sahibinin müşterilerden ve yatırımcılardan topladığı iddia edilen yaklaşık 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı öne sürülmüş, galeri ise bir süredir kapalı bulunmuştu.

Kadıköy'de 11 milyar TL'lik vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon - Resim : 4

Mağdur olduklarını iddia eden çok sayıda kişinin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtilmişti.

Kadıköy'de 11 milyar TL'lik vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon - Resim : 5
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.