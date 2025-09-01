  1. Ekonomim
Kadıköy'de 12 mahallede 15 saate varan su kesintisi yaşanacak

İSKİ’nin Kadıköy’de yapacağı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 12 mahallede 11 ila 15 saat arasında su kesintisi uygulanacak.

AA
Kadıköy'de 12 mahallede 15 saate varan su kesintisi yaşanacak
İstanbul Kadıköy'de gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 12 mahalleye, 11 ila 15 saat süreyle su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Koşuyolu Mahallesi Dinlenç Caddesi ile Rasimpaşa Mahallesi Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.

Çalışmalar kapsamında, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa ve Fenerbahçe mahallelerine yarın 21.00 ile 08.00 saatlerinde su verilemeyecek.

Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy mahallelerinde ise yarın saat 21.00'den ertesi gün 12.00'ye kadar su kesintisi yaşanacak.

