Kadıköy'de beş katlı binada yangın çıktı: Bağdat Caddesi trafiğe kapatıldı

İstanbul Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'ndeki iki bloktan oluşan dört katlı binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yan bloka da sıçradı.

Bağdat Caddesi trafiğe kapatıldı, bina tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.