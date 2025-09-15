Kadıköy'de altı mahallede sekiz saat su kesintisi yapılacak
Kadıköy'de Erenköy, Suadiye, Sahrayıcedit, 19 Mayıs, Kozyatağı ve Bostancı mahallelerine yarın 10:00 ile 18:00 saatleri arasında su verilemeyecek.
İstanbul Kadıköy'de gerçekleştirilecek altyapı hattı deplase çalışmaları nedeniyle yarın altı mahalleye sekiz saat süreyle su verilemeyecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde altyapı hattı deplase çalışmaları gerçekleştirilecek.
Çalışmalar kapsamında, Erenköy, Suadiye, Sahrayıcedit, 19 Mayıs, Kozyatağı ve Bostancı mahallelerine yarın 10:00 ile 18:00 saatleri arasında su verilemeyecek.