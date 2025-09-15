  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kadıköy'de altı mahallede sekiz saat su kesintisi yapılacak
Takip Et

Kadıköy'de altı mahallede sekiz saat su kesintisi yapılacak

Kadıköy'de Erenköy, Suadiye, Sahrayıcedit, 19 Mayıs, Kozyatağı ve Bostancı mahallelerine yarın 10:00 ile 18:00 saatleri arasında su verilemeyecek.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kadıköy'de altı mahallede sekiz saat su kesintisi yapılacak
Takip Et

İstanbul Kadıköy'de gerçekleştirilecek altyapı hattı deplase çalışmaları nedeniyle yarın altı mahalleye sekiz saat süreyle su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde altyapı hattı deplase çalışmaları gerçekleştirilecek.

Çalışmalar kapsamında, Erenköy, Suadiye, Sahrayıcedit, 19 Mayıs, Kozyatağı ve Bostancı mahallelerine yarın 10:00 ile 18:00 saatleri arasında su verilemeyecek.

Sosyal medya fenomeni Basel’e “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla iddianameSosyal medya fenomeni Basel’e “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla iddianameGündem
TMSF, Can Holding’in ambalaj şirketinde denetim başlattıTMSF, Can Holding’in ambalaj şirketinde denetim başlattıGündem
Gündem
Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
İBB programında sahne alan Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
İBB programında sahne alan Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
Kartalkaya yangınında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
Kartalkaya yangınında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama
İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da yoğun diplomasi trafiği sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da yoğun diplomasi trafiği sürüyor
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı: Saat verildi
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı: Saat verildi