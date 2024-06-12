Kadıköy'de ambulansın önünü kesmişlerdi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı

Kadıköy'de siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip durduran motosikletteki iki kişi, “Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek nakil olan hastayı görmek istedi. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü kapıyı açmak zorunda kaldı. Ambulans şoförü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, trafik magandaları olay yerinden uzaklaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan son açıklama geldi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

Sayın Bakanım,

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hasta taşıyan bu ambulansımızın önüne geçen şahısların E.B. ve M. T olduğu tespit edilmiş ve şüpheliler yakalanmıştır.

Trafikte geçiş üstünlüğü olan, can taşıyan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışan olursa, onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz."