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Kadıköy'de bir binada patlama: 1 yaralı

Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Kadıköy'de bir binada patlama: 1 yaralı
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Kadıköy’de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi hafif yaralandı. Osmanağa Mahallesi Misakı Milli Sokak’ta bir binanın 5’inci katındaki dairede patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıkan dairede bulunan A.Ö. hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri ile bomba imha uzmanı sevk edildi.

Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu bildirildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

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