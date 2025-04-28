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Kadıköy'de bir binanın balkonu çöktü, bina tedbiren tahliye edildi

İstanbul - Kadıköy'de gece saatlerinde bir binanın balkonunda çökme meydana geldi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken bina tedbiren tahliye edildi.

Haber Merkezi
İHA
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Kadıköy'de bir binanın balkonu çöktü, bina tedbiren tahliye edildi
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İstanbul - Kadıköy'de bir binanın balkonunda çökme meydana geldi.

Olay, saat 23:15 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Melih Cevdet Anday Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Beş katlı binanın dördüncü katındaki balkon henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmazken bina sakinleri büyük panik yaşadı. Balkonun park halindeki bir aracın üstüne düştüğü öğrenildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Binanın mühürleneceği öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Hakan Cevahir, "Saat 11 sularında hissedilen bir sarsıntı oldu. Sarsıntı ile beraber bir gürültü koptu. Ben de salonda oturuyorum, karşı binadayım. Biz de gürültüye çıktık. Balkonun çöktüğünü gördük. Beton parçaları otoparktaki araçlara zarar vermiş" dedi.

Bina sakinlerinden Umut Barış Yıldız, "Üçüncü katta oturuyorum. Üst kattan bir ses geldi, biri düştü zannettik. Balkon yıkılmış. Durum bu şekilde. Site 2'nin arabasında da hasar var. İtfaiye, polis burada. Yaralı yok. Bina boş şu anda. Eşya almak için parça parça giriyor insanlar, onun dışında bir durum yok. Şu an sadece bekliyoruz. Depremle alakasının olmadığını düşünüyoruz depremden bir saat önce olmuş" diye konuştu.

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