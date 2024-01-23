Kadıköy'de drift yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Hızırbey Caddesi'nde bir sürücünün otomobiliyle drift yapıp trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Drift yapan sürücünün B.A. olduğu belirlendi. Polis merkezine götürülen sürücüye toplam 21 bin 214 lira para cezası verildi.

B.A'nın sürücü belgesi, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesini 5 yıl içerisinde ikince kez ihlal etmesinden dolayı daimi olarak iptal edildi.



Sürücü hakkında, trafikte yaptığı tehlikeli hareketler nedeniyle adli işlem başlatıldı.