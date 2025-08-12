Kadıköy’de İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı

  1. Ekonomim
Kadıköy'de seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, saat 13.45 sıralarında Kadıköy Rıhtım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yanma meydana geldi. Durumu fark eden otobüs şoförü, aracı hemen yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

Olay nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu

Yangına ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar yangın söndürme tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle motordaki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluşurken, otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Yangını gören esnaf Engin Özer, "Yangın bir anda çıktı. Otobüs durdu, yolcuları indirdiler ve bir anda etrafı dumanlar sardı. İtfaiye ekipleri gelene kadar esnaf müdahale etti" dedi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

