  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kadıköy'de öğrencileri taşıyan servis minibüsü kaçırıldı
Takip Et

Kadıköy'de öğrencileri taşıyan servis minibüsü kaçırıldı

Kadıköy'de içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçırdıktan sonra Pendik'te bıraktığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kadıköy'de öğrencileri taşıyan servis minibüsü kaçırıldı
Takip Et

Tuzla'daki bir ilkokul için taşımacılık yapan öğrenci servisinin sürücüsü, Kadıköy'de ışıklarda durduğu sırada, bir şüpheli tarafından araçtan indirildi.

Minibüsü kullanan şüpheli, Göztepe'ye kadar ilerledi. Burada öğrencileri ve hostesi araçtan indiren şüpheli, daha sonra minibüsü Pendik'te bırakarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda kaçak 1260 şişe botoks ilacı ele geçirildiGürbulak Gümrük Kapısı'nda kaçak 1260 şişe botoks ilacı ele geçirildiGündem

 