  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kadıköy’de oto galeride yangın: 4 araç kül oldu (Video)
Takip Et

Kadıköy’de oto galeride yangın: 4 araç kül oldu (Video)

İstanbul Kadıköy'de oto galerinin önünde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer araçlara ve bitişikteki restorana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kadıköy’de oto galeride yangın: 4 araç kül oldu (Video)
Takip Et

Sahrayıcedit Mahallesi, Mescitli Sokak'taki oto galerinin önünde park halinde bulunan otomobilde saat 04.15 sıralarında yangın çıktı.

Kadıköy’de oto galeride yangın: 4 araç kül oldu (Video) - Resim : 1

Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki diğer araçlara ve galerinin bitişiğindeki restorana sıçradı.

Kadıköy’de oto galeride yangın: 4 araç kül oldu (Video) - Resim : 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi.

Polis, sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere farklı noktalardan müdahale etti.

Kadıköy’de oto galeride yangın: 4 araç kül oldu (Video) - Resim : 3

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 4 araç kullanılamaz hale gelirken, restoranda ise hasar oluştu.

Kadıköy’de oto galeride yangın: 4 araç kül oldu (Video) - Resim : 4

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. 