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Kadıköy'de restore edilen Mühürdar Karakolu'nda yangın: Can kaybı var (Video)

İstanbul Kadıköy'de önceden Mühürdar Karakolu olarak kullanılan ve restorasyon çalışması süren yapıda yangın çıktı. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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Kadıköy'de restore edilen Mühürdar Karakolu'nda yangın: Can kaybı var (Video)
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Caferağa Mahallesi, Mühürdar Karakolu Sokak'ta bulunan 3 katlı yenileme çalışmaları devam eden tarihi binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede binanın tamamını saran alevlerin yan binalara sıçramaması için itfaiye ekipleri, üç noktadan söndürme çalışması yaptı.

Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yangın bir saat içinde söndürüldü.

Yangının ardından yapılan incelemede, binanın ikinci katında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yeri incemesinin ardından kişinin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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