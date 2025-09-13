  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kadıköy'de site inşaatında yangın (Video) 
Takip Et

Kadıköy'de site inşaatında yangın (Video) 

İstanbul Kadıköy'de inşaat halindeki 12 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kadıköy'de site inşaatında yangın (Video) 
Takip Et

Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi'nde inşaatı süren 12 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kadıköy'de site inşaatında yangın (Video)  - Resim : 1

Binanın ilk 3 katında etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekipler, binada bir süre soğutma çalışması da yaptı.

Kadıköy'de site inşaatında yangın (Video)  - Resim : 2

Söndürme çalışmaları sırasında cadde, güvenlik nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Kadıköy'de site inşaatında yangın (Video)  - Resim : 3

Gündem
Balıkesir'de bir deprem daha
Balıkesir'de bir deprem daha
Özgür Çelik, Bayrampaşa'da açıkladı: 'AK Parti'ye geçmezsen operasyon yapılacak' dendi
Özgür Çelik, Bayrampaşa'da açıkladı: 'AK Parti'ye geçmezsen operasyon yapılacak' dendi
Uzman Çavuş Yeşil, kontrol devriyesinde otomobil çarpması sonucu şehit oldu
Kontrol devriyesinde otomobil çarpan uzman çavuş şehit oldu
Hamdi Kılıç'a veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı
Hamdi Kılıç'a veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı
Denizli'de göçük altında kalan madenciler kurtarıldı
Denizli'de göçük altında kalan madenciler kurtarıldı
Lokantaya giren ayı masaya oturup servis bekledi! Görüntüler şaşkınlık yarattı
Lokantaya giren ayı masaya oturup servis bekledi! Görüntüler şaşkınlık yarattı