  Kadıköy'deki AVM'nin otoparkını su bastı! Araçları zor kurtardılar
Kadıköy'deki AVM'nin otoparkını su bastı! Araçları zor kurtardılar

Kadıköy'de inşaatta kazı çalışması sırasında patlayan borudan taşan sular AVM otoparkını göle çevirdi. Suların Tepe Nautilus AVM otoparkına dolmasıyla vatandaşlar araçlarını kurtarmak için büyük çaba harcadı.

Kadıköy'deki AVM'nin otoparkını su bastı! Araçları zor kurtardılar
Kadıköy'de su borusu patladı. AVM otoparkı göle döndü. Suların Tepe Nautilus AVM otoparkına dolmasıyla vatandaşlar araçlarını kurtarmak için büyük çaba harcadı.

İş makinesi su borusunu patlattı

Olay, saat 13.15 sıralarında Acıbadem Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yürütülen kazı çalışması esnasında iş makinesi su borusunu patlattı.

AVM otoparkı göle döndü, araçları zor kurtardılar

Patlayan borudan taşan su kısa sürede yolu kaplarken, olayın yaşandığı yerde bulunan AVM otoparkı adeta dereye döndü. Bu sırada otoparkta bulunan vatandaşlar araçlarını kurtarmak için büyük panik yaşadı. Bazı sürücüler güçlükle araçlarını otoparktan çıkardı.

Ekipler çalışma başlattı

Patlama nedeniyle yol üzerinde de su birikintileri oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

