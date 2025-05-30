Kadın, çocuk, hasta ve yaşlılara ‘evde infaz’ yolu açıldı

Teklifte, tartışma konusu olan 31 Temmuz 2023’ten önce işlenen suçların, 2020’de çıkarılan COVID-19 izinden yararlanılmasına ilişkin düzenleme teklif metninde yer almadı. Teklifin Ayrıntılarını açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Terörsüz Türkiye hedefleri sürecinde ihtiyaçlara önümüzdeki dönemlerde yeni düzenlemelerin Meclis gündemine gelebileceğini söyledi. Güler ayrıca, söz konusu düzenlemenin, 4. Strateji Yargı Paketi’nin ilk teklifi olduğunu vurguladı. 30 maddelik kanun teklifine göre, hükümlülerin aldıkları cezayla orantılı olarak belirli bir süre ceza infaz kurumunda geçirmeleri sağlanarak cezanın etkinliğinin daha da artırılması amaçlanmaktadır. Bir yıllık maktu denetimli serbestlik süresi bakımından bir değişiklik öngörülmüyor. Bütün hükümlülerin ceza infaz kurumunda belirli bir süre kalmaları sağlanarak cezanın ıslah ve önleyici amacının gerçekleşmesi hedefleniyor.

Teklifle, haklarında ikinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanmasına karar verilen hükümlüler süreli hapis cezasının 3/4’ünü iyi hâlli olarak infaz etmeleri durumunda koşullu salıverilmeden yararlanabilecekler.

Özel infaz usullerinin kapsamı genişletiliyor

Teklifle, çocukların ve kadınların lehine olacak şekilde infaz usullerinin kapsamı genişletiliyor. Bu kapsamda, hafta sonu veya geceleyin infaz usulünün kapsamı; kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 aydan, 3 yıla, taksirle öldürme suçu hariç taksirle işlenen suçlarda 3 yıldan, 5 yıla çıkarılıyor.

Konutta infaz usulünün kapsamı; kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 1 yıldan, 3 yıla, 70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yıldan, 4 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 4 yıldan, 5 yıla çıkarılıyor.

Ayrıca, 80 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 6 yıl hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkân tanınıyor. Yine; hastalık ve engellilik nedeniyle 5 yıl yerine 10 yıl, doğum nedeniyle ise 3 yıl yerine 5 yıl hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkan sağlanıyor.

Kanun teklifinde çocuk kapalı ceza infaz kurumları ile eğitim evlerine yönelik düzenlemeyle çocukların ıslahına yönelik birtakım tedbirler alınıyor.