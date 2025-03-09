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Kadın-erkek karışık teravih namazına soruşturma açıldı

Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camii'nde kadın ve erkeklerin aynı safta teravih namazı kıldığı görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İstanbul Valiliği, konuya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurarak, kadınlar için ayrılan alanın yetersiz olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
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Kadın-erkek karışık teravih namazına soruşturma açıldı
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Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde kadın ve erkeklerin aynı safta teravih namazı kıldığı görüntüler sosyal medyada dikkat çekti. Üsküdar Kaymakamlığı, konuyla ilgili olarak inceleme başlattığını açıkladı.

"Paravanla ilave bölüm oluşturuldu"

Kaymakamlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada "Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde kadın erkek yan yana namaz kılmış" şeklinde görüntüler paylaşıldığı aktarıldı.

Bununla ilgili yetkili kurumlarca gerekli incelemenin başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan değerlendirmede, camimize kadın cemaatin yoğun ilgi gösterdiği, kendilerine ayrılan bölümün yetersiz kalmasından dolayı cami içerisinde paravanla ilave bölüm oluşturulduğu, erkek kadın cemaatin birbirlerinden ayrı bir şekilde ibadetlerine imkan verildiği, bu ve benzeri olumsuz görüntülerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı müşahede edilmiştir"

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