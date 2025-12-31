Kadın hakime kıskanç sevgili dayağı: Hastanelik oldu

Olay geçtiğimiz pazar günü adliye lojmanlarında yaşandı. Geçtiğimiz yıl eşinden ayrılan kadın hâkim F.K.T., 6 ay önce kızının tenis dersleri sırasında kendisi gibi eşinden boşanmış olan inşaat mühendisi 36 yaşındaki Burak Doğan ile tanıştı. İkili arasında kısa süre önce gönül ilişkisi başladı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberdeki iddiaya göre Doğan, önceki gün ofisine tatlı siparişi verdi. Kurye siparişi yanlışlıkla F.K.T.'nin adresine götürdü. Kadın hâkim, erkek arkadaşı Burak Doğan'a mesaj atarak tatlının kendi evine geldiğini bildirdi. Burak Doğan evde kimin olduğunu sorunca ortalık karıştı.

İddiaya göre sevgilisinin evinde bir erkek avukat ve iki kadınla alkol aldığını öğrenen Doğan, kıskançlık krizine girerek adliye lojmanını bastı. Alkollü bir şekilde daireye giren Doğan, sevgilisini yatak odasına çağırarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada sinirlerine hâkim olamayan Doğan, kadın hâkimi feci şekilde dövdü.

Bıçakla tehdit etti, hakim hastaneye kaldırıldı

Mutfaktan aldığı bıçakla salona yönelen Burak Doğa,n evde bulunan misafirleri de kovdu. Genç avukat ve iki kadın evden ayrılırken, kadın hâkim 112'yi aradı. Adliye lojmanlarına polis ve 112 ekibi sevk edilirken hâkim F.K.T. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hakimin elmacık kemiğinin kırıldığı belirlendi.

İfadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım

Polis tarafından gözaltına alınan Burak Doğan, emniyetteki ifadesinde, "Daha önce evde, o gün misafir olarak bulunan avukatın tişörtünü bulmuştum. F.K.T.'ye sorduğumda avukatın tişörtü, kendi kıyafetine sigara kokusu sinmemesi için geçici olarak verdiğini söyledi. Aramızda bir tartışma olmuştu. O gün telefonda avukatın evde olduğunu öğrenince sinirlerime hakim olamadım. Çok pişmanım" dedi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Burak Doğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.