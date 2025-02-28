Kadına şiddette elektronik kelepçe yaygınlaştırılacak

Besti KARALAR

ANKARA GÜNLÜĞÜ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda uygulamaya koydukları 2025 yılı faaliyet programının detaylarını anlattı. Göktaş, “Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız iş birliğiyle elektronik kelepçe uygulamasını ülke genelinde yaygınlaştırarak şiddet vakalarına müdahale mekanizmalarımızı güçlendirdik” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Meclis’te Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun (KEFEK) düzenlediği ‘kadına yönelik şiddetle mücadeleye’ ilişkin farkındalık eğitim sempozyumunda konuştu.

Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığıyla 2025 yılı Faaliyet Planlarını uygulamaya devam ettiklerini söyledi.

2025 yılı Faaliyet Planları çerçevesinde yapılacak projelerle ilgili Bakan Göktaş, “2025 yılı içerisinde 6 yeni Şiddet Önleme ve İzleme Merkezini daha hizmete açarak bu sayıyı 90’a çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda psikolojik ve sosyal işlevselliği artıracak sistematik, bütüncül ve etkili müdahale programı geliştirmek üzere çalışmalarımıza başladık” dedi.

‘Mağdurun yanı sıra faille de çalışılacak’

Kadına yönelik şiddetle mücadelede mağduru korumak kadar faille de çalışmanın sorunların köklü çözümü noktasında önemli olacağına dikkat çeken Bakan Göktaş, “Bu gerçeklikten hareketle TÜBİTAK iş birliğinde ‘Şiddet Uygulayanlara Yönelik Psikososyal Müdahale Modelinin Geliştirilmesi’ projesini yürütüyoruz. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirdiğimiz bu projeyle kök nedenlere odaklanan içeriklerle şiddet döngüsünü kırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

‘Elektronik kelepçe yaygınlaştırılacak’

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının iş birliğiyle elektronik kelepçe uygulamasını ülke genelinde yaygınlaştırılacağını aktaran Bakan Göktaş, “Şiddet vakalarına müdahale mekanizmalarımızı güçlendirdik. Yürüttüğümüz tüm bu çalışmaların yanı sıra şiddeti doğuran sorunlara yönelik kalıcı çözümler bulmak üzere özel çalışmalar yürütüyoruz. Asıl hedefimiz, şiddeti ortaya çıkmadan engellemektir” dedi.

Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadeleye toplumun tüm kesimlerini dahil etmek için çalışmalarına ödün vermeden devam ettiklerini belirterek, “2025 Aile Yılında da kadını koruyan ve güçlendiren çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.