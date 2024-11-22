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Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık komisyonunun üyeleri belli oldu

Kadınların şiddet ve ayrımcılığa karşı korunmasına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üye seçimleri, Resmi Gazete'de yayımlandı. Komisyonda 11 AK Parti, 4 CHP, 2 MHP, 2 DEM ve 1'er milletvekili de İYİ Parti, Saadet Partisi'nden bulunuyor.

Haber Merkezi
AA
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Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık komisyonunun üyeleri belli oldu
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Kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmalarının önlenmesine ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimine dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmalarının önlenerek bu alandaki mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu oldu.

Komisyonda, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan komisyon başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut komisyon sözcüsü, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora da katip üye olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri de MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, SAADET Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ve İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı'dan oluştu.

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